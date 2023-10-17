Свыше шестидесяти компаний наладили экспорт в Узбекистан при поддержке Подмосковья

Более шестидесяти подмосковных компаний наладили экспорт в Узбекистан с 2020 года при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщила пресс-служба областного Мининвеста.

Как указала глава ведомства Екатерина Зиновьева, за это время подмосковные компании отправили в Узбекистан продукцию более чем на 7,7 миллиарда рублей.

Всего за данный период было заключено свыше ста экспортных контактов, уточнила министр. Один из них подписали в рамках бизнес-миссии, которая прошла в Узбекистане в прошлом месяце. Речь идет о поставках активной фармацевтической субстанции бензилбензоат.

Напомним, участие в бизнес-миссиях и международных выставках для подмосковных компаний-экспортеров организовывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Он также проводит для предприятий образовательные мероприятия и предлагает ряд других услуг, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимательства и развитии экспорта в регионе.