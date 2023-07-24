Свыше ста субъектов МСП в Подмосковье получат субсидии при выходе на маркетплейсы

Сто десять субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье получат субсидии при выходе на маркетплейсы. Из них шестьдесят девять — индивидуальные предприниматели.

Как уточнила глава областного министерства инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, слова которой приводит ТАСС, общий объем поддержки составит почти тридцать миллионов рублей.

Министр напомнила, что такая мера поддержки актуальна у бизнеса и действует в регионе уже третий год. Подать заявку на участие в конкурсе на получение субсидии можно на региональном портале госуслуг до конца года.

В областном Мининвесте напомнили, что максимальный размер субсидии составляет пятьсот тысяч рублей. В рамках данной меры поддержки предприниматели могут компенсировать до пятидесяти процентов стоимости комиссии, доставки и услуг по продвижению товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является лидером по числу особых экономических зон в России.