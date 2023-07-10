Свыше тридцати новых коммерческих проектов поступило в ЦСС Подмосковья за неделю

Еще тридцать четыре новых коммерческих объекта появится на территории Московкой области. Такое количество проектов поступило в Центр содействия строительству при правительстве региона за минувшую неделю.

Как сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики, в Кашире планируют построить склад готовой продукции, а в Богородском округе — складской комплекс. Для него необходим участок площадью тринадцать гектаров.

В Солнечногорске намерены возвести экоферму, в Долгопрудном — малярно-гальванический корпус, в городском округе Пушкинский — придорожный сервис, а в Домодедово — гостиничный комплекс с гольф-клубом.

В Минжилполитики региона напомнили, что все услуги Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья оказывает бесплатно. Каждый проект сопровождает персональный менеджер ЦСС.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Можайске.