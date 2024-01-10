Свыше тысячи подмосковных компаний улучшили навыки экспортной работы

Представители свыше тысячи подмосковных компаний приняли участие в тематических семинарах и вебинарах, проведенных региональным Фондом поддержки экономической деятельности в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба областного Мининвеста.

Кроме того, сотрудники шестидесяти трех компаний-экспортеров овладели навыками работы на иностранных рынках в рамках образовательной программы «Экспортный форсаж». Акселератор в минувшем году выпустил четыре потока, а за все время обучения экспортеров было успешно проведено десять таких потоков, уточнила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Окончившие его (акселератор. — прим. ред.) компании получают диплом о прохождении обучения, а также завершают курс уже с фактически готовой моделью индивидуальной экспортной стратегии для выхода на зарубежные рынки», — подчеркнула глава Мининвеста Подмосковья.

Кроме того, в прошлом году Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области провел тридцать пять вебинаров и семинаров, на которых сотрудники компаний узнали различные аспекты экспортной работы, включая особенности сертификации отдельных видов продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Московской области.