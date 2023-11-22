Свыше восьми миллиардов рублей инвестировали резиденты ОЭЗ «Дубна» в свои проекты с начала года

Резиденты подмосковной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» за девять месяцев текущего года инвестировали в свои проекты около 8,6 миллиарда рублей.

Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Как уточнила глава ведомства Екатерина Зиновьева, также с начала года резиденты ОЭЗ «Дубна» создали почти 1,4 тысячи рабочих мест. Данный показатель также вдвое превышает цифры прошлого года.

В министерстве напомнили, что особая экономическая зона «Дубна» является одной из крупнейших в Подмосковье. В настоящее время здесь работают сто шестьдесят пять инвесторов, включая компании с иностранным капиталом.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочего визита в КНР ознакомился с достижениями китайских компаний в различных отраслях.