Таиланд решил внедрить криптовалютные платежи для туристов

Власти Таиланда рассматривают возможность внедрения криптовалютных платежей в повседневную экономику страны, предоставив туристам возможность расплачиваться цифровыми активами через кредитные карты. Об этом сообщило издание The Nation.

Министерство финансов Таиланда, во главе с вице-премьером Пхичаем Чунхавачирой, анализирует международный опыт интеграции криптовалют в платежные системы. Целью является создание механизма, позволяющего привязывать криптоактивы к банковским картам.

Подобная практика уже существует в ряде стран, где продавцы получают оплату в национальной валюте, зачастую не подозревая об использовании криптовалюты со стороны покупателя. По мнению Чунхавачиры, этот подход может быть оперативно реализован и в Таиланде.

Правительство планирует внести изменения в законодательство, чтобы объединить рынок капитала с рынком цифровых активов, которые сейчас регулируются раздельно. В связи с этим ведутся переговоры с Центральным банком Таиланда.

Согласно информации Министерства туризма, с начала года Таиланд принял 13,4 млн иностранных туристов, что немного меньше (почти на 2%), чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по числу прибывших являются граждане Китая (1,8 млн), за ними следуют Малайзия (1,7 млн) и Россия (932 тыс.).

Индия занимает четвертое место (880 тыс.), а Республика Корея — пятое (637 тыс.). Россия остается крупнейшим европейским рынком для туристической отрасли Таиланда. Ожидается, что по итогам года страну посетят рекордные 1,9 млн российских туристов.

Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с блокировкой счетов в крупнейшем банке Таиланда.