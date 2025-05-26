Россияне столкнулись с блокировкой счетов в крупнейшем банке Таиланда

Крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank начал блокировать счета российских клиентов, требуя их личного визита в отделения. Об этом ТАСС сообщили владельцы замороженных реквизитов.

По словам собеседников, банк не объясняет причины блокировки, предлагая прийти с документами в офис, где был открыт счет. Одна из россиянок рассказала, что открыла счет еще 1,5 года назад через посредников по безвизовому въезду. Она предполагает, что ей придется закрыть счет и забрать деньги наличными, как это предполагают правила банка.

Аналогичные проблемы подтвердили другие соотечественники, однако массового характера блокировки не носят — у многих россиян карты продолжают работать.

Туроператоры напомнили, что открытие счетов в Таиланде по туристической визе незаконно.

«Для открытия счета в Таиланде в любом из банков обязательно наличие долгосрочной визы. Любое открытие счета иностранцем без долгосрочной визы является уголовным правонарушением», — отметил генпредставитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

Bangkok Bank пока не прокомментировал ситуацию. ТАСС направил официальный запрос для выяснения критериев блокировки.

Ранее сообщалось, что на Бали россиянин остановил смертоносную кобру, которая угрожала его детям.