Тайный заговор ЦБ: почему на самом деле растут объемы наличных денег

Объем наличных денег в обращении в России увеличился на ₽659 млрд за июль–сентябрь 2025 года. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года в пять раз, когда прирост составил ₽137 млрд, передают « Известия ».

Основной причиной роста стало учащение сбоев мобильного интернета в регионах, что побудило граждан создавать запасы наличных для расчетов. Традиционный летний отток денег из банков в этом году не компенсировался осенним возвратом средств на счета.

Эксперты отмечают изменение поведения населения — люди стали активнее использовать уже снятые наличные для повседневных расчетов. Дополнительным фактором стало усиление банковского контроля за операциями с 1 сентября, включая проверку переводов между физическими лицами и снятие наличных.

Прогнозируется дальнейший рост объема наличных в IV квартале на ₽300-400 млрд в связи с сезонным увеличением потребительской активности перед новогодними праздниками.

