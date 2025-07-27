Тайвань нарастил экспорт дронов в 2025 году почти на 750%

В первом полугодии 2025 года Тайвань продал за рубеж на 749% дронов больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщило национальное агентство CNA.

Больше остальных тайваньских дронов в 2025 году приобрела Польша, она купила этой продукции на $6,48 млн. Это фактически 54% от всех проданных Тайванем за рубеж беспилотников.

«Совокупная стоимость экспорта тайваньских дронов за первые шесть месяцев этого года составила 11,89 миллиона долларов США, что на 749% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — указали журналисты.

На второе место по приобретению БПЛА вышли Соединенные Штаты, они приобрели летательных аппаратов на $1,55 млн. На третьем месте оказалась Германия с показателем в $1,46 млн. Журналисты отметили, что островная промышленность «стала новой альтернативой для европейских покупателей благодаря гибкости производства и демократическому бэкграунду». Это произошло в «в условиях геополитических изменений».

Ранее в НАТО заявили, что столкновение государств альянса с Россией и Китаем может произойти уже в 2027 году. Это якобы случится из-за действий КНР, связанны с Тайванем. Пекин сумеет договориться о поддержке с РФ, что существенно повысит риск масштабных столкновений.