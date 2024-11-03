Тайвань полностью лишил Россию поставок своих станков

Тайвань объявил о полном прекращении поставок станков в Россию, отметив снижение экспорта «до нуля». Об этом заявили в Минэкономики островного государства.

Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию 77 наименований станков в марте 2024 года. Это позволило к ноябрю того же года избавиться от поставок товара полностью. В настоящее время число экспортируемых в РФ станков было сведено к нулю.

При этом производители из Тайваня продолжают участвовать в цепочках поставок товаров двойного назначения для российских заказчиков. Министерство пригрозило предприятиям. Ведомство настоятельно рекомендовало контролировать поставки до конечного пользователя, убеждаться, что товары никак не попадут в Республику Беларусь и Россию.

В России отмечали, что ограничения со стороны Тайваня не приведут к дефициту: страна производит отечественные станки или принимает их из дружественных стран.

Ранее сообщалось, что еще одна страна начала поставки сливочного масла в Россию.