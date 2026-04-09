«Так плохо было при пандемии»: экономика США замедлилась до 0,5%

По данным Бюро экономического анализа Минторга США, в четвертом квартале 2025 года рост валового внутреннего продукта составил лишь 0,5 процента. Это вдвое ниже предварительных прогнозов ведомства (0,7%) и оценок опрошенных экспертов. Столь резкое торможение эксперты связывают с прошлогодним прекращением работы правительства. Об этом сообщает Reuters.

Падение стало самым значительным квартальным замедлением со времен пандемии. Если смотреть на годовые показатели, то в 2025 году рост ВВП США составил лишь 2,2 процента — это минимум с пандемийного 2020 года. Ирония судьбы в том, что последний год первого срока Дональда Трампа и первый год его второго срока оказались худшими для экономики за последние пять лет.

Аналитики бьют тревогу: 0,5 процента — это практически стагнация. Если тенденция продолжится, США может грозить рецессия. Пока же Белый дом пытается убедить граждан, что «все идет по плану». Но цифры свидетельствуют о том, что экономическая политика Трампа, основанная на пошлинах и торговых войнах, дала негативный эффект.

