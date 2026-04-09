Затишье перед бурей: генерал заявил, что США стягивают силы в Персидский залив

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление: боевые действия против Ирана прекращаются — но на определенное время. По словам американского лидера, Тегеран готов к переговорам и принимает условия, выдвигаемые Вашингтоном. Трамп также подчеркнул, что военная кампания закончена победой США. Однако журналисты и эксперты тут же обратили внимание на странный контраст: всего за день до этого миролюбивого заявления Трамп опубликовал в социальных сетях пост о том, что ближайшей ночью последует беспрецедентная по своей мощи атака на Иран. Что же произошло? Почему президент США отказался от реализации радикального военного сценария? Свою точку зрения Общественной Службе Новостей высказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его убеждению, война на Ближнем Востоке поставлена лишь на паузу — и не более того. Трамп сделал красивое политическое заявление о том, что он за мир, за дружбу, и дал еще две недели для того, чтобы сесть за стол переговоров, найти компромисс. Более того, он анонсировал всему миру, что Тегеран якобы тоже готов к перемирию. Но это, подчеркивает генерал-майор, просто пауза между двумя воюющими сторонами — между альянсом США и Израиля, с одной стороны, и одним государством Иран — с другой. И за этой красивой дипломатической упаковкой скрывается совсем иная реальность.

Трамп, по мнению Липового, принял даже не компромиссное, а сугубо политическое решение, которое направлено вовсе не на остановку войны, а на дальнейшее наступление в регионе. Ему нужно определенное время — те самые две недели, — чтобы подготовить новый, более мощный план нанесения ударов по Ирану. Что будет происходить в этот период? США и Израиль соберут свои силы. За это время подойдет очередная авианосная группировка, в составе которой — корпус морской пехоты. Американские военнослужащие уже сейчас находятся на вертолетных носителях, которые идут в Персидский залив. Когда группировка будет собрана, США смогут приступить к сухопутной наземной операции и попытаться выполнить те задачи, которые изначально ставили перед собой перед началом войны.

Генерал пояснил: чтобы закрыть атомную программу Ирана, вывезти из страны обогащенный уран и навсегда лишить Тегеран возможности создать ядерное оружие. Никакого отказа от этих целей нет. Трамп просто берет тактическую паузу, чтобы вернуться к эскалации с новой, еще большей силой. Заявление о мире — это не стремление к мирному урегулированию, а военная хитрость, прикрытие для перегруппировки.

По его мнению, Дональд Трамп не стал отказываться от войны с Ираном. Он просто отложил ее на две недели — ровно настолько, сколько нужно, чтобы подтянуть авианосцы, морскую пехоту и подготовить полноценную наземную операцию. Красивые слова о переговорах и победе — это политический флер, за которым скрывается подготовка к новому, еще более масштабному витку конфликта. Пауза, по мнению Сергея Липового, — это не шаг к миру, а затишье перед бурей.

Ранее политолог Аграновский раскрыл, почему каждый ход Трампа только ухудшает положение на Ближнем Востоке.