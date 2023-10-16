«Такой исход исключен»: выяснилось, почему доллар не опустится до 60 рублей

Как рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, в прошлый раз после введения такого указа доллар опустился до 60 рублей.

«В этот же раз такой исход событий практически исключен. Со слов первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, основная цель данных мер — создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для спекуляций. Вводимые меры нацелены на постепенное и более долгосрочное изменение обстановки, а не на быстрые победы», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, уточнила Проданова, уже сейчас можно говорить об обратном эффекте, поскольку на рынке до сих пор остается довольно большой спрос на валюту, за которым не всегда успевает предложение.

«В целом, для российской экономики курс доллара выше 100 рублей не является оптимальным и отрицательно сказывается на основных показателях, поэтому если доллар все же задержится на неоптимальной отметке, то правительство и финансовые власти будут вынуждены принимать меры в виде изменения ключевой ставки, разовых или периодических валютных интервенций и дополнительных ограничений на продажу валютной выручки», — подытожила экономист.

Ранее эксперты сообщали о катастрофе на финансовом рынке из-за падения курса рубля.