Власти пересмотрят требования к ввозу кондиционеров и холодильников

Министерство экономического развития обратилось к Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с просьбой «оказать помощь» и провести консультации по вопросам разрешительного порядка ввоза веществ, разрушающих озоновый слой. Это стало известно из письма заместителя главы министерства Владимира Ильичева, которое было направлено в ЕЭК, сообщил РБК.

В своем обращении он просит определить, какие документы необходимы для ограничения ввоза таких веществ. Речь идет о хлорфторуглеродах — химикатах, способных негативно влиять на озоновый слой.

С апреля 2021 года компании, осуществляющие импорт гидрофторуглеродов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и Россию, обязаны получать специальные лицензии.

В России такие разрешения выдает Минпромторг на основании заключения Росприроднадзора, который подчинен Минприроды. Ограничения также касаются оборудования, использующего данные вещества, включая холодильные установки и кондиционеры.

Владимир Ильичев отметил, что в Минпромторг начали поступать запросы от компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих на международной арене, из-за недавнего изменения порядка ввоза озоноразрушающих веществ, опубликованного на сайте Минприроды.

Новые правила теперь требуют разрешений не только для моногазов, но и для их смесей, что ранее не требовалось.

Ранее сообщалось, что на Ozon появятся товары из OBI на фоне споров за бренд.