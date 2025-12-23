Тарифы на общественный транспорт в Рязани вырастут в 2026 году

Цена поездки на общественном транспорте в Рязани продолжит расти. В 2026 году крупные коммерческие перевозчики, обслуживающие большинство городских маршрутов, планируют поднять стоимость проезда до 45 рублей. Это решение коснется автобусов с номерами от 32 до 99, кроме двух исключений, и станет очередным шагом в общей тенденции подорожания городских поездок. Об этом сообщает издание 7info.

Причина изменений не только в коммерческом секторе. Муниципальный транспорт — троллейбусы и автобусы — также готовится к повышению тарифов. Власти хотят стимулировать безналичный расчет: поездка по Единой цифровой карте жителя подорожает с 31 до 33 рублей, оплата обычной банковской картой обойдется уже в 35 рублей. Самой невыгодной, как и прежде, останется оплата наличными — 37 рублей за одну поездку.

Такая дифференциация цен ведет к простому последствию: пассажирам становится выгоднее переходить на бесконтактные способы оплаты. Однако общий рост тарифов, особенно заметный у частных перевозчиков, неизбежно ударит по бюджету рязанцев, регулярно пользующихся транспортом. Фактически, город движется к модели, где удобство и стоимость поездки напрямую зависят от выбранного способа расчета.

Итогом этих изменений станет более дорогая транспортная система Рязани. Разница в цене между коммерческими и муниципальными маршрутами увеличится, что может повлиять на выбор пассажиров. Окончательные даты перехода на новые тарифы у разных компаний могут различаться, но само повышение — вопрос решенный, и к нему стоит готовиться уже сейчас.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья утвердили третье за год повышение стоимости проезда.