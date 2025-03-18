Тарифы Пекина привели к остановке закупок американского СПГ

По данным отслеживания морских судов, Китай уже более 40 дней не закупает сжиженный природный газ (СПГ) из США, передает издание Bloomberg.

Причиной этого стали 15-процентные тарифы, введенные Пекином в ответ на американские пошлины, из-за чего трейдеры вынуждены искать альтернативные рынки сбыта.

Нынешний перерыв в поставках американского СПГ в Китай является самым длительным с июня 2023 года, как показывают исследования Bloomberg. По данным Kpler, в настоящее время в китайских портах отсутствуют суда, прибывшие из США.

Bloomberg подчеркивает, что торговый конфликт, начатый администрацией Трампа, создает угрозу разделения крупнейшего поставщика и потребителя СПГ в мире.

По информации Reuters, экспорт СПГ из США может увеличиться на 2,8% в 2024 году, достигнув 86,9 млн тонн. Согласно отчету Shell, импорт СПГ в Китай в 2024 году составил 79 млн тонн, что близко к рекордному уровню 2021 года.

Ранее сообщалось, что ЕС не стал вводить санкции против российского СПГ из-за США.