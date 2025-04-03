Бербок заявила, что европейцы сочувствуют американским потребителям

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассказала в интервью изданию CNN, что европейцы жалеют американцев, которые неизбежно столкнутся с ростом цен из-за введенных администрацией Трампа торговых пошлин.

По данным журналистов, Бербок рассказала о «некотором сожалении европейцев» потребителям США, потому что после введенных Трампом торговых пошлин те столкнутся с ростом цен на все продукты из стран не только Европы, но и Азии. Представитель МИД ФРГ отметила, что эти торговые пошлины станут лишь дополнительными налогами для граждан США.

Для яркого примера Бербок напомнила американцам о том, как сильно они любят говядину из Австралии.

Напомним: ранее стало известно, что Трамп ввел официальные повышенные пошлины на импорт автомобилей.