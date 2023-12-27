Тарталетки с икрой, Оливье и курочка: выяснилось, насколько подорожал новогодний стол в 2023 году

Продукты для новогоднего стола перед праздниками подорожали не слишком существенно. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Для исследования был взял классический набор праздничных блюд: салаты «Оливье», «Сельдь под шубой», «Крабовый», тарталетки с красной икрой, запеченный цыпленок, картофель и шампанское.

«Нельзя сказать, что цены на продукты для новогоднего стола за год существенно изменились. В прошлом году стоимость приготовления четырех порций самого традиционного новогоднего блюда — салата «Оливье» — составляла около 480 рублей. Основными причинами роста были маринованные огурцы, горошек и майонез», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К началу декабря 2023 года для приготовления этого же объема салата придется потратить уже 520 рублей — на 8,3% или на 40 рублей больше, добавила собеседница.

Сельдь под шубой в среднем по России в 2022 году стоила 224,14 рубля, а в 2023 году — 234 рубля. Подорожание минимальное: 4,5% (9 рублей), ЦФО на 1,45% (+3,3 рублей), в Москве на 1,64% (с 252 до 256).

«А вот чтобы приготовить ароматную запеченную курицу, с каждого килограмма придется потратить больше на 52 рубля или 29,1%: вместо 179 рублей за один килограмм придется отдать 231 рубль. Также существенно подорожали яйца, которые используются для приготовления многих блюд: с 79 до 112 рублей за десяток», — подсчитала экономист.

Что касается отечественного игристого вина, цены по стране на него поднялись на 30 рублей (6,4%). Стоимость икорной тарталетки практически не изменилась, а вот на приготовлении картофеля по-французски можно немного сэкономить — он подешевел в среднем на 10%, подытожила Лебединская.

Ранее выяснилось, насколько подорожал салат оливье в 2023 году.