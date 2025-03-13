ТАСС: Банк России рассмотрит возможность повышения ключевой ставки 21 марта

На заседании совета директоров Центрального банка России, которое состоится 21 марта, будет обсуждаться вопрос о необходимости повышения ключевой ставки. Об этом сообщил Алексей Заботкин, заместитель председателя Центрального банка, в ходе Российского форума финансового рынка. Его комментарий приводит ТАСС.

Напоминаем, что 14 февраля Центральный банк страны на первом в этом году заседании совета директоров оставил ключевую ставку на уровне 21%.

По мнению Заботкина, информация, полученная за последний месяц, с середины февраля, не вносит существенных изменений в общую картину, в том числе и потому, что прошло еще недостаточно времени.

«Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения (ключевой ставки. — Прим. ред.)», — сказал Заботкин.

Он подчеркнул, что интенсивность обсуждения всех возможных вариантов на заседании совета директоров Центрального банка будет определяться составом участников дискуссии.

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