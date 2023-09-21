«Те, кто в погонах»: выяснилось, кому ждать повышения зарплаты в октябре
Адвокат Нефедовский назвал граждан, которых коснется индексация зарплаты
Фото: [freepik.com]
Достаточно часто на октябрь выпадает индексация заработных плат, и 2023 год не стал исключением. Власти уже анонсировали повышение оплаты труда некоторым категориям граждан. Соответствующее постановление правительства уже подписано.
Фото: [freepik.com]
Кому ждать повышения
Как рассказал адвокат и кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский, индексации заработной платы стоит ждать только тем, кто работает в различных государственных структурах.
«Сюда входят государственные служащие, военнослужащие и различные сотрудники силовых ведомств», — отметил Нефедовский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Сумма повышения
Адвокат пояснил, что те, кто носит погоны, могут ожидать индексацию оклада примерно в 10,5%.
«Остальным категориям сотрудников, не являющимся госслужащими, но работающими в государственных структурах, повысят примерно на 5,5%», — уточнил эксперт.
Ранее мы рассказывали о том, кому повысят зарплаты и пенсии в октябре.