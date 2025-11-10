«Техника подорожает с сентября»: в России появится новый налог
«Ведомости»: в РФ в 2026 году могут подскочить цены на электронику из-за налога
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
С 1 сентября 2026 года в России введут новый сбор для импортеров и производителей электронной техники. Об этом стало известно «Ведомостям».
По информации источников из Министерства промышленности и торговли РФ, а также Министерства финансов РФ, эта мера направлена на стимулирование развития отечественной микроэлектронной промышленности. Размер ставки будет варьироваться в зависимости от категории товара.
Представители розничной торговли уже выразили недовольство предстоящими изменениями. По их мнению, финансовая нагрузка по поддержке местных технологий ляжет на плечи конечных потребителей. Ожидается, что нововведение приведет к значительному удорожанию импортной электроники.
Некоторые эксперты не исключают роста популярности серого импорта и задержек с выходом новых моделей техники на российский рынок.
При этом отдельные участники рынка могут получить определенные выгоды, отмечают аналитики. Кроме того, с увеличением спроса на свои услуги могут столкнуться локальные сборщики оборудования и ремонтные мастерские.
При этом скептики указывают на необходимость долгосрочных инвестиций для реального развития микроэлектроники в стране, а не просто перераспределения финансовых потоков.
Введение сбора отражает общую стратегию государства по импортозамещению в технологической сфере, отмечают источники. Производители и дистрибьюторы уже начали постепенно закладывать дополнительные издержки в прайс-листы.
Международный опыт показывает, что подобные меры применялись в ряде азиатских государств для поддержки национальных производителей электроники. В России аналогичные фискальные меры уже вводились в 2019 году для стимулирования отечественных IT-решений, однако их эффект оказался менее заметным для рядовых потребителей.
Ранее автоэксперт Дмитрий Рогов рассказал, что новые тарифы утильсбора ударят по мощным авто.