Технопарки Подмосковья привлекли свыше десяти миллиардов рублей инвестиций

Министр напомнила, что сегодня в регионе работают девятнадцать таких площадок, их резидентами являются свыше пятисот компаний.

В настоящее время уровень заполняемости областных технопарков превысил 98 процентов. Такие площадки пользуются спросом у бизнеса, поскольку наличие готовой инфраструктуры позволяет инвесторам быстро запускать свои проекты, подчеркнула Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе намерены расширить возможности для экспортеров.