Технопарки Подмосковья привлекли свыше десяти миллиардов рублей инвестиций
Фото: [Пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
Суммарный объем инвестиций, привлеченных технопарками Московской области, превысил 10,7 миллиарда рублей, сообщила глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
Министр напомнила, что сегодня в регионе работают девятнадцать таких площадок, их резидентами являются свыше пятисот компаний.
В настоящее время уровень заполняемости областных технопарков превысил 98 процентов. Такие площадки пользуются спросом у бизнеса, поскольку наличие готовой инфраструктуры позволяет инвесторам быстро запускать свои проекты, подчеркнула Зиновьева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе намерены расширить возможности для экспортеров.