Tenet T7 возглавил рейтинг популярных кроссоверов, но его обслуживание требует частых вложений

Tenet T7 прочно закрепился в числе самых востребованных кроссоверов на российском рынке. Однако, пишет интернет-портал 100km.ru, регулярное техническое обслуживание этого автомобиля может стать неожиданностью даже для опытных водителей.

Периодичность ТО составляет 10 тыс. километров, а первое, так называемое «нулевое» обслуживание, необходимо пройти уже через 5000 километров или три месяца эксплуатации. При среднем годовом пробеге в 18,5 тыс. километров владельцам Tenet T7 придется посещать сервис почти дважды в год.

Стоимость обслуживания варьируется в зависимости от версии автомобиля. Для переднеприводной модели нулевое ТО обойдется от 7,9 тыс. до 16 тыс. рублей. Второе и последующие — от 14,4 тыс. до 64,5 тыс. рублей.

За три года эксплуатации затраты на плановое обслуживание могут составить от 106,8 тыс. до 223,3 тыс. рублей. Полноприводная версия потребует чуть больше вложений: нулевое ТО стоит от 10 тыс. до 15,5 тыс. рублей, а общие расходы за три года — от 113,6 тыс. до 220,9 тыс. рублей.

По сравнению с конкурентами, у которых межсервисный интервал составляет 15-20 тыс. километров, Tenet T7 требует более частого обслуживания. Это помогает поддерживать ресурс двигателя и трансмиссии, но увеличивает затраты владельца.

Эксперты подчеркивают, что при выборе Tenet T7 важно учитывать не только стоимость автомобиля, но и будущие расходы на его содержание. Регулярные регламентные работы гарантируют надежность, но требуют дополнительных вложений. В условиях современного рынка именно совокупная стоимость владения становится решающим фактором при покупке.

