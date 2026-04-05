Сочи назвали переоцененным курортом

Российский блогер и путешественник Марк Еремин, чья суммарная аудитория в социальных сетях уже приближается к одному миллиону подписчиков, поделился своим мнением о популярных российских курортах, сообщает интернет-портал Sochi-bloknot.ru. Молодой человек много путешествует по России и миру, но особое внимание уделяет отечественным направлениям.

По словам блогера, Сочи, который традиционно считается одним из самых популярных курортов страны, на самом деле переоценен. Еремин выделил три главных минуса этого города: низкий уровень сервиса, забытые и неухоженные пляжи, а также завышенные цены, которые не соответствуют качеству предоставляемых услуг.

В качестве альтернативы Сочи путешественник предложил обратить внимание на другие российские направления. Он рекомендует Камчатку — с ее океаном, вулканами и дикой природой.

Также в списке фаворитов — Крым с его невероятными бухтами и горами. Не менее привлекательным, по мнению блогера, является и Геленджик, который радует живописными видами.

Еремин призвал туристов не зацикливаться на раскрученных курортах, а открывать для себя новые, возможно, более интересные и менее затратные уголки России.

