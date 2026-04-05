Туристы из Красноярска третий день не могут вылететь из Пхукета из-за переносов рейса

Туристы из Красноярска третий день не могут вылететь домой с тайского курорта Пхукет, сообщает интернет-портал ngs24.ru.

Рейс ZF 2972 авиакомпании Azur Air должен был вылететь еще 3 апреля, но его перенесли сначала на 5-е, а затем на 6-е число. При этом на онлайн-табло аэропорта указано 5 апреля, а о новом переносе пассажиры узнали только из чата с гидом. Точной информации о времени вылета нет.

Условия для застрявших туристов оставляют желать лучшего, отмечает издание. При первой задержке авиакомпания продлила проживание в отеле. Однако после второго переноса оплачивать номер перестали. Пассажиры должны съехать из гостиницы, несмотря на то, что рейс теперь ночной.

Кроме того, питание обеспечивается только ваучерами на завтраки. Все остальное люди оплачивают самостоятельно. У многих отпуск уже закончился, а вернуться в Россию они не могут.

Обратной связи от авиакомпании практически нет. Вся информация поступает от гида, который сообщил, что задержка произошла по вине самого перевозчика. Номер телефона, указанный на сайте аэропорта, оказался не представителем Azur Air. Пассажиры чувствуют себя брошенными.

Это не первый сбой Azur Air в этом году. В январе красноярцы несколько дней не могли вылететь во Вьетнам. В середине марта Росавиация начала проверку авиакомпании и ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 8 июня.

Ранее сообщалось, что российским туристам грозят доплаты из-за отмены рейсов во Вьетнам.