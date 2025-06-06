«Теперь у всех есть яйца»: Трамп заявил, что в США почти идеальная инфляция

В своем аккаунте в социальных сетях президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп с гордостью сообщил, что теперь в стране «у всех есть яйца». Он подчеркнул, что после своего возвращения в Белый дом в начале этого года стоимость данного продукта снизилась на 400%.

По информации, предоставленной телеканалом CBC, сотрудники пограничной службы Соединенных Штатов Америки проводят активную работу по предотвращению незаконного ввоза куриных яиц на территорию страны. Это связано с резким повышением цен на данный продукт.

Служба таможенного и пограничного контроля США опубликовала информацию о значительном росте числа конфискованных куриных яиц на границе.

«Помните яйца? Мы не собирались покупать яйца следующие 20 лет, они были такими дорогими, да? Помните? Вы все задевали меня по поводу яиц. Яйца снизились [в цене] на 400% теперь. У всех есть яйца», — отметил президент США.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд США восстановил действие указов Трампа о введении пошлин. До этого повышение пошлин было приостановлено судом в Колумбии как незаконное.