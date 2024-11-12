The Economist: стратегия Трампа потрясет мир из-за колебаний курса доллара

Экономическая стратегия Дональда Трампа, который победил на выборах президента США, может способствовать укреплению доллара, что приведет к значительным последствиям по всему миру, сообщил британский журнал The Economist.

По информации издания, фондовый индекс ведущих американских компаний непрерывно обновляет рекорды.

Пока неясно, какие именно аспекты своей экономической политики Трамп намерен и сможет осуществить. Однако рост на фондовых рынках США свидетельствует о том, что инвесторы имеют определенные ожидания (индекс S&P 500, представляющий крупные американские компании, достиг рекордов 6, 7 и 8 ноября).

Трейдеры считают, что под управлением новой администрации прибыль американских компаний возрастет вследствие снижения налогов.

В то же время сочетание увеличивающегося дефицита и восстановленной инфляции может вынудить Федеральную резервную систему сохранить высокие процентные ставки. Дополнительно укрепление доллара часто сопровождается ухудшением перспектив для глобальной экономики.

Согласно данными журнала, сильный доллар негативно сказывается на внутренних производителях из-за повышенных процентных ставок, однако воздействовать на эту ситуацию сложно из-за высокого спроса со стороны инвесторов, несмотря на усилия Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп выбрал советником по нацбезопасности критика НАТО и помощи Украине Майка Уолтца. Кроме того, на должность министра внутренней безопасности назначена губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм.