The Economist: у Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта

Украине грозит дефолт, если до 1 августа страна не договориться с кредиторами, пишет The Economist.

При этом издание считает достижение такого соглашения маловероятным. Киев предложил в июне кредиторам сократить стоимость украинского долга на 60%, те же согласились только на 22%.

Но, как отмечает издание, даже если бы предложение украинских властей было принято, это позволило бы стране «лишь сводить концы с концами». К концу года соотношение госдолга Украины к ВВП составит 94%.

Украине придется либо договариваться о продлении заморозки обслуживания долга, либо объявлять дефолт, что «в долгосрочной перспективе может означать катастрофу для восстановления страны».

Ранее сообщалось, что замгенпрокурора Украины Дмитрия Вербицкого уволили после коррупционного скандала.