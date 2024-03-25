The Times: санкции Евросоюза против российских алмазов ввергли в хаос европейский рынок

Еврокомиссия полностью дезориентировала рынок, введя ограничения против алмазов из РФ. Ювелиры несут большие убытки, так считает автор статьи, которая вышла у газеты The Times.

Сейчас по правилам все алмазы, поступающие в Европу, обязаны отправляться в Антверпен. Уже там их проверяют на возможность того, что они добыты в России. В итоге ювелирные компании не в состоянии оперативно выполнять заказы. Им приходится тратить недели на получение нужных документов, они несут дополнительные расходы и подвергаются недовольству со стороны клиентов.

«Десять компаний уже сообщили мне, что планируют переехать в Дубай или Индию из-за этих новых правил», - привела газета слова одного из экспертов в ювелирной сфере.

В то же время, ни у США, ни у Великобритании нет подобных ограничений. Они разрешили производителям бриллиантов самостоятельно устанавливать происхождение сырья. Получается, что эти страны находятся в заметно более выигрышной ситуации в данной сфере, чем Европа.

Ранее Кремль заявил, что ограничения против алмазов из РФ не станет большой проблемой для их продажи. Российское правительство проработает и реализует все варианты обхода санкций. Такое обещание дал Дмитрий Песков.