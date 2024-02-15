«Тинькофф Банк» убрал с логотипа единорога и рыцаря

«Тинькофф» отказался от герба дворянского рода Тиньковых в логотипе. На нем больше не будет короны, руки рыцаря с мечом и единорога.

В банке подтвердили РБК эти изменения, объяснив их движением к простоте и доступности.

В апреле 2022 года компания «Интеррос» приобрела 35% акций TCS Group, принадлежавших семье основателя банка Олега Тинькова. Позже Тиньков заявлял, что он продал банк «за копейки», но у него было возможности торговаться из-за его антивоенных высказываний.

Олег Тиньков восстанавливается после перенесенной лейкемии и пересадки костного мозга. В настоящее время он проживает за границей и возвращаться в Россию не планирует.

Ранее сообщалось, что приложение «Тинькофф» исчезло из App Store и Google Play.