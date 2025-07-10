Токаев поддержал компромисс по торговым пошлинам с США

В ответ на письмо президента США Дональда Трампа, содержащее угрозу повышения таможенных пошлин до 25%, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости достижения компромиссного решения. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

Токаев выразил оптимизм относительно возможности урегулирования сложившейся торговой ситуации путем переговоров, следует из официального сообщения.

Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что Казахстан, являясь надежным и давним партнером Соединенных Штатов в сфере торговли и инвестиций, заинтересован в развитии честных, прогнозируемых и взаимовыгодных торговых отношений.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность казахстанской стороны к дальнейшему конструктивному диалогу с целью поиска оптимальных решений в вопросах торговли между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Бразилия обещает ответить на повышение пошлин со стороны США.