Бразилия обещает ответить на повышение пошлин со стороны США
Лула да Силва: во внешней политике мы руководствуемся защитой своих интересов
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва жестко ответил на критику со стороны Дональда Трампа, отвергнув любое вмешательство во внутренние дела страны, пишет «Российская газета».
В своем сообщении в социальных сетях бразильский лидер отреагировал на заявление Трампа о введении 50% пошлин на импорт бразильских товаров и критику по поводу уголовного преследования экс-президента Жаира Болсонару.
Лула подчеркнул, что судебный процесс над Болсонару и его окружением, обвиняемыми в попытке организации путча в конце 2022 года, находится исключительно в юрисдикции бразильского правосудия и не подлежит внешнему вмешательству.
Также президент ответил на обвинения в адрес бразильского правосудия относительно социальных сетей:
«Наша страна отвергает контент, разжигающий ненависть, расизм, детскую порнографию, мошенничество и заявления, нарушающие права человека и демократические свободы. Все компании, работающие в Бразилии, обязаны соблюдать наше законодательство»
Бразильский лидер предупредил, что в случае повышения пошлин США получит ответ в соответствии с законом об экономической взаимности.
«Суверенитет, уважение и бескомпромиссная защита интересов бразильского народа — это ценности, которыми мы руководствуемся во внешней политике», — подытожил президент.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил о введении высоких импортных пошлин на бразильские товары.