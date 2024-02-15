Tokyo Shimbun: японские компании не хотят уходить из России

До начала СВО в России были представлены 178 японских компаний. Лишь только 9 из них полностью вышли из бизнеса, даже если прибавить к ним еще 14 фирм, которые заявили об уходе, но еще не завершили его, это составит лишь около 13%, что значительно меньше по сравнению с американскими и европейскими компаниями.

Так, продолжает вести производство на своих четырех российских заводах Japan Tobacco International (JTI). Табачный гигант является крупнейшим иностранным налогоплательщиком в России, в 2020 году JTI уплатила $3,6 млрд налогов.

Издание называет российский бизнес компании «долларовом ларцом», на российский сегмент приходится порядка 20% операционной прибыли JT.

«Россия с населением около 140 миллионов человек остается для Запада мощным рынком, и компании с сильным российским бизнесом, скорее всего, будут все активнее применять прагматичный образ мышления и не захотят отказываться от своих интересов», — отметил профессор Азиатского университета Арата Куно.

Ранее аналитики «Сбера» назвали причины провала западных санкций — низкая зависимость экономики России от внешнего капитала, большая значимость ее сырья для мира и налаживание внутреннего производства для импортозамещения.