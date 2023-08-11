«Только выйдем в ноль»: стало известно, почему нельзя заработать на падении рубля

Многих россиян пугает рост курса доллара по отношению к рублю. Люди задумываются над тем, как сохранить свои сбережения, а кто-то даже мечтает их приумножить.

Экономист Михаил Беляев рассказал, с чем связан такой валютный курс.

Почему слабеет рубль

Эксперт предположил, что падение рубля к доллару — затяжная история.

«Доллар будет расти по отношению к рублю из-за неустойчивой экономической ситуации в стране. Проблемы нашей экономики ослабляют национальную валюту. Я предполагаю, что может дойти до курса в 110 или даже 120 рублей за доллар», — поделился своими мыслями экономист в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Брать или не брать

По мнению Беляева, не стоит бросаться скупать доллары. Эксперт подчеркнул, что действовать нужно обдуманно, чтобы не потерять на конвертации.

Фото: [ freepik.com ]

«Банки продают по своим котировкам. Покупка валюты выйдет дороже, чем по курсу. Обратный обмен тоже идет по правилам банков. Даже если закупиться долларом и, дождавшись курса в 110 рублей, обменять деньги обратно, мы выйдем в ноль. А чтобы заработать, нужно ждать еще большего падения рубля», — пояснил собеседник издания.

Что делать

Эксперт назвал способ, как сохранить свои деньги.

Фото: [ freepik.com ]

«Если положить деньги в банк под процент, можно заработать хотя бы 10% с меньшими рисками. Но нужно понимать, что и в том, и в другом случае размер вашего дохода зависит от суммы, которой вы уже владеете», — добавил экономист.

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