Торг уместен: экономист призвала россиян не бояться коллекторов и объяснила, чем полезна «дружба» с ними

В 2000-х коллекторы «кошмарили» должников: поджигали имущество, запугивали, а в некоторых случаях применяли и физические методы воздействия. Поэтому шлейф такой репутации профессиональных взыскателей долгов растянулся и до наших дней.

Однако, как рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, сегодня они работают совсем по-другому, а в некоторых случая взаимодействие с ними может быть даже выгодным.

По ее словам, коллекторское взыскание долгов – один из распространенных на финансовом рынке инструментов работы с должниками. Зачастую банки прибегают к нему в том случае, если долг трудно взыскать по различным причинам, либо просрочка по его уплате превосходит действующие в каждой кредитной организации нормативы.

«В среднем, стоимость долга, продаваемого банками коллекторам, составляет около 8-10% от «номинала». Соответственно, покупая такой проблемный актив, коллекторы прикладывают все усилия к тому, чтобы всеми возможностями окупить вложенные в покупку долга средства. Но большинство коллекторов действуют в рамках закона. Первым шагом будет являться предложение о добровольном погашении задолженности», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отношения между заемщиком и коллектором являются гражданскими. Соответственно, как объем, так и форма, и очередность выплат могут стать предметами «торга».

«Заемщики зачастую снижают первоначально заявленную для добровольной выплаты сумму требований в несколько раз», — пояснила экономист.

В то же время, если требования коллекторов не удовлетворяются, это может привести к судебным тяжбам, добавила собеседница. И в этом случае, если решение вынесено не в пользу заемщика, платить однозначно придется, иначе можно лишиться имущества и других активов.

«После решения суда в дело вступают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, полномочия которых намного шире тех, что есть у коллекторов. Так, они могут накладывать арест на имущество и денежные средства заемщика за некоторыми исключениями, а также обращать их в пользу взыскателя», — напомнила Тарасова.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, куда обращаться в случае незаконных действий коллекторов.