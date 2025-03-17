Торги ценными бумагами на СПБ Бирже временно прекратили

В 10:55 мск торги ценными бумагами на СПБ Бирже были приостановлены в связи с технической неисправностью. Информацию об этом опубликовали на сайте биржи.

В настоящее время специалисты занимаются установлением причин, вызвавших технический сбой. Ожидается, что информация о времени перезапуска торгов будет объявлена позже.

Ранее сообщалось, что криптобиржа Garantex приостановила вывод средств для клиентов из-за санкций ЕС против России. В то же время компания Tether приняла меры по ограничению доступа к российскому крипторынку, заблокировав кошельки пользователей на общую сумму, превышающую 2,5 млрд руб.