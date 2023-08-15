Торгово-офисное здание построили в подмосковном Можайске
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Министерство жилищной политики Подмосковья уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию здания, в котором будут доступны офисы для аренды.
Известно, что застройщик ООО «Триумф» инвестировал в данный проект порядка шестидесяти миллионов рублей. Общая площадь здания составит почти шестьсот квадратных метров. Удобное расположение торгово-офисного здания увеличит комфорт и ряд предоставляемых услуг для жителей района.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правительство региона старается создавать удобные сервисы для бизнеса.