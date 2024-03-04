Торговую марку «Черноголовка» признали лидером рейтинга доверия и заметности

Торговая марка «Черноголовка», принадлежащая одному из крупнейших предприятий Подмосковья по производству напитков и продуктов питания, признана лидером рейтинга заметности и доверия в категории газированной воды. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что среди газированных напитков индекс заметности бренда составляет 91%, а индекс доверия со стороны потребителей — 87%. Бренд «Черноголовка» ассоциируется у потребителей с ТОП-5 ключевых ценностей для отрасли: простота, привлекательность, безопасность, надежность, семейность.

Опрос населения проводился методом онлайн интервью на базе исследования РОМИР, которое также оценивало восприятие и имидж брендов через призму таких общечеловеческих ценностей, как безопасность, надежность, честность, доброта и других.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.