Wildberries обновила политику в отношении продавцов

По требованию ФАС Wildberries скорректировала оферту для продавцов относительно блокировки их личного кабинета и оснований для одностороннего расторжения договора, сообщает ТАСС .

Компания отчиталась перед Федеральной антимонопольной службой об исполнении предупреждения, поступившего 9 апреля 2024 года. Теперь в оферте для продавцов отражен исчерпывающий перечень оснований для блокировки личных кабинетов, а также причин одностороннего расторжения договора.

Кроме того, в обновленном документе детально прописан процесс приемки товаров и введена система фиксации тарифов. Маркетплейс также отменил штрафы за взлом личных кабинетов и запрет на указание контактов продавцов.

Теперь в новой оферте прописаны критерии, по которым действия продавцов могут быть сочтены как недобросовестные и стать основанием для приостановки выплат на определенный срок без возможности его продления.

Выполнение требований ФАС сделает сотрудничество Wildberries с продавцами более прозрачным.

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