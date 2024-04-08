Торопиться или ждать: экономист рассказал, когда в этом году стоит брать ипотеку

Показатели ключевой ставки не радуют россиян, желающих купить квартиру в ипотеку. Напомним, что сейчас КС ЦБ составляет 16%.

Экономист Михаил Беляев рассказал, стоит ли брать ипотеку на таких условиях, и можно ли надеяться на снижение процента в этом году.

«Я думаю, лучше ждать, если вы не являетесь участником льготной ипотеки. При ключевой ставке в 16% ни о каком снижении процента по ипотечному кредиту нельзя и думать, даже теоретически», — заявил экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Снижения ставки, отмечает Беляев, не произойдет как минимум до лета нынешнего года.

«Центральный банк борется с инфляцией методом ключевой ставки, он максимально сопротивляется ее снижению, так что это произойдет не раньше второй половины текущего года», — пояснил экономист.

При этом резко снижать ключевую ставку тоже нельзя, поэтому, по мнению собеседника, этот процесс займет несколько месяцев.

«Заседание совета директоров, который принимает решение, происходит раз в месяц. Значит, до середины года мы будем жить с высокой ставкой, а потом она начнет постепенно снижаться. Примерно по проценту в месяц. До конца года, в лучшем случае, мы выйдем на 10-11%», — добавил Беляев.

Но тем, кто хочет купить жилье с помощью ипотеки, экономист посоветовал не дожидаться снижения ставки, а уже сейчас начинать копить средства на первый взнос.

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