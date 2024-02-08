За то время, что Россия проводит свою специальную военную операцию, торговля между ней и Финляндией снизилась почти в 6 раз. Такую цифру привел российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов. О его точке зрения на проблему рассказало РИА Новости .

Дипломат считает, что за прошедшие два года экономические связи между двумя странами существенно пострадали, в связи с этим резко рухнул товарооборот между ними.

«Товарооборот между нашими странами за последние два года уменьшился почти в шесть раз (ориентировочно с 12 до 2 миллиардов евро)», - указал он.

Кузнецов напомнил, что еще не так давно РФ находилась в тройке важнейших партнеров Финляндии. Теперь же она сместилась во второй десяток в этом списке. Все это заметно вредит финской стороне. Страдает рост ВВП, падает частное потребление, государственный долг растет. Правительство Финляндии пытается объяснить такое положение общей тенденцией, которая существует по всей Европе. Но дело в том, что финны справляются со своими проблемами заметно хуже, чем их соседи, и это доставит им огромные проблемы в будущем.

Ранее появлялось сообщение, что РФ не стала продлять с финнами договор о приграничном сотрудничестве. Она не будет больше действовать, учитывая интересы Финляндии. Российские власти пошли на такой шаг из-за откровенно недружественных поступков со стороны правительства соседней страны.