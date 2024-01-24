Россия расторгла соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией

В МИД РФ объявили, что прекращают сотрудничество с Финляндией по части общей границы. Соответствующий договор от 2012 года был расторгнут и потерял свою силу.

Россия не удивила Финляндию отказом от заключения нового приграничного сотрудничества. В МИД РФ сообщили еще 25 октября 2023 года, что больше не будет вступать в данное соглашение. Страны договорились, что срок истечет 24 января 2024-го. Так и случилось: больше финны и россияне больше не будут взаимодействовать как прежде в рамках общих интересах.

Политика двух стран давно разошлась: российская сторона не согласна с конфронтационными действиями финнов в отношении России. Среди них присоединение к санкциям, которые испортили торгово-экономические отношения и межрегиональные связи. Также припомнили Финляндии и случаи дискриминации россиян при попытках пересечь границу или получить ВНЖ.

Напомним, что Финляндия закрыла границы с Россией 15 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что жителей Британии призвали готовиться к службе в армии из-за потенциального конфликта с РФ.