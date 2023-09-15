Товаров на сумму более пяти миллиардов рублей экспортировали из Подмосковья в КНР

Подмосковные компании с 2020 года экспортировали в КНР товары на сумму более 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что специалисты Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонда ВЭД) за этот период помогли заключить 40 экспортных контрактов, которые подписали 26 подмосковных компаний.

Напоминаем, что данный Фонд оказывает подмосковным компаниям разностороннее содействие. Его услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе настало время для трансформации стоматологической службы.