Трамп анонсировал новые тарифы на полупроводники в США

Президент США Дональд Трамп сообщил прессе, что в ближайшую неделю будут анонсированы новые тарифы на ввоз полупроводников в страну.

До этого глава Министерства торговли Говард Латник информировал, что импорт электроники и полупроводников временно освобожден от ответных мер, поскольку американское правительство планирует введение отраслевых пошлин в ближайшее время.

Указ о введении «взаимных» пошлин на импортируемые товары из других государств был подписан Трампом 2 апреля. Начальная ставка составляла 10%. С 9 апреля для 57 стран вступили в силу повышенные тарифы, рассчитанные на основе торгового дефицита США с каждой конкретной страной, с целью достижения баланса.

Тем не менее 9 апреля Трамп заявил, что более 75 стран предпочли переговоры и не приняли контрмер, поэтому для всех, кроме Китая, на 90 дней сохранятся базовые импортные тарифы в размере 10%.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил антироссийские санкции Байдена еще на год.