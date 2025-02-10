Трамп анонсировал ввод пошлин на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 февраля 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия для всех категорий, сообщила пресс-служба Белого дома, передают журналисты, сопровождающие Трампа на борту Air Force One.

Кроме того, Трамп добавил, что в скором времени будет сделано заявление о введении зеркальных пошлин для торговых партнеров Соединенных Штатов.

Недавно новый президент подписал указы, которые вступили в силу 4 февраля и касаются введения пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Ранее Трамп заявил, что Канада могла бы стать более выгодным партнером в составе Соединенных Штатов, если бы стала их 51-м штатом.