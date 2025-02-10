Трамп вновь позвал Канаду в США в качестве 51-го штата

В интервью, которое президент США Дональд Трамп дал телеканалу Fox в воскресенье, 9 февраля, он выразил мнение, что Канада могла бы стать более выгодным партнером в составе Соединенных Штатов, если бы стала их 51-м штатом. По словам Трампа, текущее экономическое взаимодействие между странами приносит убытки экономике США.

В конце 2024 года от Трампа последовал ряд неоднозначных предложений, направленных на укрупнение США. Так, Трамп выступал с предложением, что Соединенным Штатам необходимо владеть Гренландией. А также предложил Канаде стать 51-м американским штатом. В Оттаве с такой перспективой не согласились. После своего вступления в должность главы Белого дома Трамп продолжил нагнетать обстановку в данных вопросах.

«Я думаю, Канада была бы гораздо лучше в качестве 51-го штата, потому что мы теряем $200 млрд в год из-за Канады, и я не позволю этому продолжаться. Почему мы фактически субсидируем Канаду? Если бы они были нашим штатом, меня бы это устраивало», — заявил Трамп.

По его мнению, такие убытки Соединенные Штаты Америки несут из-за дисбаланса в торговле с северным соседом. Президент США заявил, что если Канада сохранит свою независимость, то США должны будут пересмотреть экономические отношения с ней.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал совет Дональду Трампу, как быстро прибрать к рукам Гренландию и Канаду. А перед этим новоизбранный президент США Дональд Трамп шутливо назвал Джастина Трюдо губернатором штата Канада.