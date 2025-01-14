Трамп обещал снизить налоговую нагрузку граждан США, создав новую службу

Республиканец Дональд Трамп, вступающий в должность президента в США через несколько дней, заявил о создании новой службы, ответственной за сбор иностранных платежей. Об этом стало известно из соцсети Truth Social, пишет РИА Новости.

Служба внешних доходов (ERS, external revenue service) появится в США после вступления Трампа в должность. Это будет один из первых указов. Служба будет заниматься сбором пошлин и других поступлений от иностранных источников. Как подчеркнул в соцсетях сам избранный глава штатов, платить будут все, кто зарабатывает на США с помощью торговли. По его словам, это будет справедливо.

Таким образом Трамп намерен помочь экономике страны, чтобы она способствовала и развитию других государств. Республиканец подчеркнул, что его решение поможет снизить налоговую нагрузку с простых американцев.

Служба начнет деятельность в день инаугурации Трампа, 20 января.

Напомним, что Трамп уже объявлял о ряде перемен в сфере торговле. В первую очередь это коснется Канады и Мексики, для которой, предварительно, хотят установить тарифы пошлин на уровне 25%. Избранный президент таким образом наказывает властей государств за рост нелегальной иммиграции и наркотрафик, который проникает в США. Экспортные пошлины вырастут до 10% и для Китая, с которым у штатов остаются напряженные отношения.

Ранее сообщалось, что Трамп первым признал ложь НАТО при подписании документов о безопасности. На это указал глава российского МИД Сергей Лавров.