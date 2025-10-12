Трамп обрушил рынки: нефть и криптовалюты рухнули после заявлений о Китае

Мировые рынки продемонстрировали значительное падение в конце прошлой недели. В частности, эталонные сорта нефти Brent и WTI показали снижение на 3,7% и 4,2% соответственно, при этом стоимость барреля Brent опускалась ниже отметки в $62. Спад затронул и криптовалютные рынки.

Движущей силой этих изменений стали заявления президента США Дональда Трампа о планах ужесточения торговой политики в отношении Китая. Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что «одна из мер, которую мы в данный момент рассматриваем, – крупное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в США. Есть много других контрмер, которые также всерьез обсуждаются».

Также он высказал мнение, что Пекин «становится очень враждебным» и отметил, что не видит смысла в проведении встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Позднее американский лидер уточнил, что намерен ввести дополнительные 100-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары, начиная уже с 1 ноября или, возможно, даже раньше.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть, объясняя это ожидаемым сокращением мирового спроса. Для российской экономики такое развитие событий означает потенциальное сокращение бюджетных поступлений.

Ранее Трамп заявил, что США готовы помочь Китаю в кризисный период.