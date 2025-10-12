Трамп заявил, что США готовы помочь Китаю в кризисный период

В связи с обострением торговых противоречий с Пекином, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем намерении оказать поддержку китайской стороне. Своим мнением он поделился в социальной сети Truth Social.

В своем сообщении американский лидер призвал не беспокоиться о ситуации в Китае, выразив уверенность, что все наладится. Он отметил, что председатель Си Цзиньпин переживает непростой период и, подобно ему самому, не желает экономической депрессии для своей страны. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в помощи Китаю, а не в причинении ему вреда.

Ранее Трамп заявил о введении с 1 ноября 100-процентных пошлин на товары из КНР.