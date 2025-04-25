Трамп обвинил Зеленского в срыве сделки по редкоземельным металлам

Лидер Белого дома Дональд Трамп призвал Украину к немедленному подписанию сделки по редкоземельным металлам. В Truth Social он обвинил Владимира Зеленского в оттягивании процесса.

Трамп заявил, что Зеленский затянул процесс подписания документов по редкоземельным металлам на три недели минимум, что в США расценивают как срыв сделки. Республиканец подчеркнул, что еще ждет реакции Киева, но терпение уже на исходе.

«Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала окончательные документы по очень важному соглашению о редкоземельных элементах с Соединенными Штатами. Оно опоздало как минимум на три недели. Надеюсь, оно будет подписано НЕМЕДЛЕННО», — написал Трамп.

Также по мнению Трампа, Зеленский не хочет останавливать конфликт на Украине. Хотя сам процесс урегулирования политик оценил положительно. По его словам, все «идет гладко».

Отметим, что сделка по редкоземельным металлам предполагает, что Украина будет предоставлять США минеральные ресурсы. Также в договоренность включены инвестиции в добычу ценных ресурсов, в том числе урана, титана и лития.

Напомним, что 25 апреля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. После трехчасовой беседы Трамп высказался о встрече своего подчиненного с президентом РФ.